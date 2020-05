NBA : Une nouvelle franchise à Las Vegas ?

«J’entends des bruits de couloirs...»

C’est une rumeur qui ne disparait vraiment jamais. Chaque année, des informations plus ou moins fiables, évoquent l’arrivée d’une franchise NBA dans une nouvelle ville nord-américaine. Et une des destinations rêvées pour tous les fans de basketball n’est autre que Las Vegas. Et selon les informations de Shaquille O’neal,



Dans The Big Podcast, Shaquille O’neal a confirmé l’idée d’une future implication de la Ligue nord-américaine à Las Vegas : « J’entends des bruits de couloirs qui indiquent qu’il y a deux équipes en vente en NBA, et l’une d’entre elles pourrait bien aller à Vegas », a ainsi confié l’actionnaire minoritaire des Sacramento Kings.

Si pour l’instant l’histoire d’amour entre Las Vegas et la NBA se résume seulement à l’organisation annuelle de la Summer League (voire à l'organisation de la fin de la saison 2019-20 à huis clos, comme l'a proposé le groupe hôtelier MGM ?), les déclarations du Shaq risquent d’encore plus faire gonfler les rumeurs d’arrivée d'une nouvelle franchise dans le Nevada.