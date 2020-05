NBA : La fin de saison à Las Vegas ?

Le commissionnaire de la NBA Adam Silver avait annoncé mi-avril qu’aucune décision concernant la suite de la saison ne serait prise avant le 1er mai. Nous sommes désormais en mai, et nul ne sait encore si le plus grand championnat de basket du monde va pouvoir reprendre, et dans quelles conditions.

Alors que l’idée de finir la saison au Walt Disney World Resort d’Orlando (Floride) a été évoquée récemment, c’est désormais Las Vegas qui sa fait acte de candidature, et plus précisément le groupe d’hôtellerie et de casinos MGM. Selon le New York Times, MGM, qui possède treize hôtels dans la légendaire ville du Nevada, et qui accueille déjà les plus grands combats de boxe, serait prêt à transformer 24 centres de convention en salles de basket.

Les joueurs, leur famille et le personnel des franchises resteraient dans des hôtels MGM, où ils vivraient, s’entraîneraient et joueraient, le temps de finir la saison. A ce jour, 257 personnes sont décédées du coronavirus dans l'Etat du Nevada.

Une première avancée vendredi prochain



Si cette solution de Las Vegas est retenue, reste à savoir si la NBA reprendrait où elle s’est arrêtée, avec 17-18 matchs de saison régulière à disputer pour chaque équipe, ou directement avec les play-offs (au moment de l’interruption, Milwaukee, Toronto, Boston et les Lakers étaient qualifiés pour les play-offs, et Golden State était la seule équipe déjà éliminée de la course aux phases finales).

Les dirigeants de la NBA semblent en tout cas décidés à reprendre la saison, quitte à décaler de quelques semaines la suivante. Ce vendredi, les franchises situées dans les Etats où le déconfinement aura commencé, pourront rouvrir leur centre d’entraînement, pour des séances individuelles, avec quatre joueurs autorisés au maximum dans la salle. Cela devrait concerner la moitié des équipes.