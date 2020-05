NBA : Une fin de saison inéquitable, Fournier refuse

Fournier prêt à reprendre l’entraînement

La NBA va devoir faire un choix. Interrompu depuis le début du mois de mars, le championnat nord-américain pourrait reprendre sous une forme inédite, avec une proposition récemment faite par le groupe MGM pour centraliser la fin de la saison à Las Vegas . Un premier pas devrait être la réouverture des centres d’entraînement dans les Etats qui comptent assouplir le confinement. L’un de ces Etats est la Floride qui ouvre même la porte à la reprise de la compétition. Mais, comme l’a confirmé Evan Fournier dans un entretien au quotidien Le Parisien, une telle décision sera commune à toute la Ligue. «, assure l’international français. Ce n'est que sous ses ordres que l'on aura droit de rejouer.



Dans un premier temps, la NBA va autoriser ses équipes à ouvrir les installations d’entraînement sous des conditions strictes et draconiennes. « On va pouvoir reprendre graduellement avec nos équipes. Dès la semaine prochaine, j'aurai droit d'aller à la salle pour faire des soins, on ne sera que deux joueurs, résume Evan Fournier. Et à partir du 8 mai, on pourra reprendre avec un joueur par panier et un seul coach. » Une reprise tout en douceur qui repousse d’autant une éventuelle reprise du championnat... si seulement une telle reprise est possible dans un avenir proche. « J'ai des périodes où j'y crois, d'autres où j'y crois moins ! En ce moment, je suis en mode où je n'y crois pas trop, renchérit l’arrière ou ailier du Magic. Cela me paraît compliqué à mettre en place. Combien de matchs pourrait-on jouer ? Va-t-on directement en Playoffs ? »

Fournier : « Faire une croix sur la saison »



Au-delà de la reprise de la compétition, ce sont les conditions dans lesquelles cette dernière pourra se faire qui inquiète Evan Fournier. Le Français craint un manque d’équité entre les équipes au moment de retrouver les parquets. « Il ne faut pas oublier que certains Etats sont toujours fermés et les équipes situées là-bas ne vont pas pouvoir se réentraîner comme Orlando pourra le faire dans une semaine, rappelle le joueur du Magic. Il y aurait un vrai manque d'équité. »

Face à cela, l’international tricolore propose une solution radicale qui verrait la NBA siffler dès à présent la fin de la saison. « Je pense qu'il vaudrait mieux faire une croix sur la saison, assure le natif de Saint-Maurice qui veut toutefois garder un peu d’espoir. Si on trouve une solution sécurisée et bien réfléchie pour qu'on puisse reprendre, on sera tous chauds ! Le simple fait de jouer un match de basket, cela nous manque tous. Mais on n'a pas non plus envie de mettre nos vies en danger, de jouer des matchs qui n'ont pas d'intérêt, juste pour dire qu'on va reprendre un peu d'argent. » La décision est, comme l’a précisé Evan Fournier, dans les mains des décideurs de la NBA, avec Adam Silver au premier chef.