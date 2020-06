NBA – Sacramento : Trois joueurs positifs au covid-19

Dans 35 jours, la saison NBA doit reprendre à Orlando, après quatre mois et demi de pause en raison de la pandémie de coronavirus. Mais alors que les cas de covid-19 flambent en Floride (5511 cas et 43 décès sur la seule journée de mercredi), ce qui provoque quelques incertitudes, on observe également une augmentation des cas chez les joueurs. S’ils avaient été plusieurs à être testés positifs au mois de mars (Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Marcus Smart…), le covid-19 avait semblé épargner les joueurs NBA par la suite (ou alors, les noms n’ont pas fuité...). Mais en l’espace de 24 heures, quatre joueurs ont été testés positifs. Après le meneur (ou arrière) d’Indiana Malcolm Brogdon, ce sont trois membres de l’effectif des Sacramento Kings qui ont été infectés : Jabari Parker, Buddy Hield et Alex Len.

Len : "Merci aux Kings et à la NBA"



Si Buddy Hield s’est contenté d’un « mercredi Dieu pour la vie, la santé et la force » sur Twitter, un message qu’il écrit tous les jours mais qui prend tout son sens aujourd’hui, Jabari Parker et Alex Len ont réagi un peu plus longuement. « Il y a plusieurs jours j’ai été testé positif au covid-19 et je me suis immédiatement mis en quatorzaine à Chicago, où je suis actuellement. Je progresse dans ma guérison et je me sens bien. J’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers à Orlando pour le retour de la saison », a déclaré Parker. « Je me suis fait tester hier (mardi, ndlr) à Sacramento et le test s’est avéré positif au covid-19. Je veux remercier les Sacramento Kings pour leur aide et la NBA pour avoir mis en place des protocoles qui m’ont permis de le savoir rapidement. Je me suis immédiatement mis en quatorzaine et j’ai hâte d’être guéri et de rejoindre mes coéquipiers pour tenter de nous qualifier pour les play-offs », a de son côté réagi Alex Len.

Hield et Len, joueurs majeurs des Kings

Buddy Hield et Jeremy Len sont des joueurs majeurs des Sacramento Kings,Jabari Parker n’a quant à lui disputé qu’un match, pour 4 points, 4 rebonds et 2 passes. Ils ont largement le temps de guérir avant la reprise de la saison (Sacramento est 11eme de la Conférence Ouest, avec quatre victoires de retard sur le 8eme, Memphis), mais il ne faudrait pas que beaucoup d’autres cas se déclarent dans les prochaines semaines, sous peine de remettre en question la reprise de la saison…