NBA : Brogdon touché par le coronavirus

Les cas s'enchaînent en NBA.. Alors que la rumeur circulait suite à une information du Indianapolis Star, le meneur ou arrière des Indiana Pacers a confirmé la nouvelle. « J’ai récemment été testé positif au Covid et je suis actuellement en quarantaine. Je vais bien, je me sens bien et je suis en progrès. J’ai l’intention de rejoindre mes coéquipiers à Orlando pour la reprise de la saison et pour les playoffs », a notamment expliqué l'intéressé, auteur de 16,3 points, 7,1 passes décisives, 4,7 rebonds en moyenne cette saison, dans un court communiqué publié par sa franchise.Cependant, les Pacers sont toujours attendus début juillet dans l'Etat du sud-est des Etats-Unis pour renouer avec les entraînements à cinq contre cinq, après une quarantaine de 24 heures après leur arrivée.