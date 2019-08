NBA : Nombre record de matchs en prime time le week-end sur beIN SPORTS

La National Basketball Association (NBA) a annoncé ce jour que la saison régulière 2019-2020 offrira un record de 48 matchs en prime time en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, dans le cadre de l’initiative prime time de la ligue, nommée « NBA Saturdays » et « NBA Sundays ». Pour la première fois, les fans de NBA auront le droit à un match en prime time le samedi et le dimanche. Le programme complet de la saison régulière de NBA a été dévoilé mardi. Le coup d’envoi de la 74ème saison régulière sera donné le mardi 16 octobre 2019 et se terminera le 10 avril 2020.

Avec encore plus de matchs programmés plus tôt dans la journée aux Etats-Unis, les fans de la région pourront regarder en direct, de façon hebdomadaire, les matchs prime time débutant à 21h00 en France les samedis et dimanches.

Les fans français auront aussi la possibilité de regarder le NBA Paris Game 2020, présenté par beIN SPORTS. Il s’agira du premier match de saison régulière NBA à se jouer à Paris, en prime time le 24 janvier.



Pour synchroniser le calendrier de la NBA sur vos smartphones, cliquez ici