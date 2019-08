Sur la lancée des années précédentes, La ligue s'est efforcée de réduire les cadences imposées à ses joueurs. Aucune équipe ne jouera quatre fois en cinq jours, et le nombre de back-to-backs (deux matches en deux soirs) a été réduit à une moyenne de 12,4 par équipe.

Avant les grands rendez-vous habituels que sont le jour de Noël et le Martin Luther King Day (voir plus bas), il y aura de belles affiches au programme de la première semaine. Le premier mardi (22 octobre) sera marqué par les grands débuts de Zion Williamson avec les Pelicans, sur le parquet des Raptors, les champions en titre. Suivra ensuite le premier derby de Los Angeles entre les Lakers de LeBron James et Anthony Davis contre les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George.

Which team are YOU most excited to watch?? pic.twitter.com/jfsx68h1ET — NBA (@NBA) August 12, 2019

Le mercredi 23 octobre, on suivra les débuts d'Al Horford avec Philadelphie, contre son ancienne équipe, Boston, avant les retrouvailles entre Denver et Portland, après leur folle série de playoffs au printemps dernier. Le jeudi 25, Miwaukee et Giannis Antetokounmpo rendront visite aux Houston Rockets de Russell Westbrook et James Harden, pour un duel entre les trois derniers MVP, avant un choc entre les Clippers et les champions déchus, les Golden State Warriors.

Les affiches de Noël:

Toronto - Boston

Philadelphie - Milwaukee

Golden State - Houston

L.A. Lakers - L.A. Clippers

Denver - New Orleans

Les affiches du Martin Luther King Day (20 janvier 2020):

Atlanta - Toronto

Memphis - New Orleans

Boston - L.A. Lakers

Portland - Golden State



Pour synchroniser le calendrier de la NBA sur vos smartphones, cliquez ici