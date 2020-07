NBA : Noah devrait avoir très vite sa chance avec les Clippers

Doc Rivers : « Il sera prêt »

La voie est libre pour Joakim Noah ! Les deux autres pivots des Clippers Ivica Zubac et Montrezl Harrell faisant actuellement défaut dans la bulle d'Orlando,Dans un premier temps, il était prévu que l'intérieur tricolore de 35 ans doive uniquement se contenter d'un rôle de complément des numéro 1 et 2 au poste, mais la pandémie de Covid-19 venue interrompre la saison en mars dernier a changé la donne pour l'ancien joueur des Chicago Bulls. Zubac se fait en effet toujours attendre en Floride. Quant à Harrell, lui, il avait bien rejoint ses coéquipiers à Orlando, où le championnat reprendra ses droits le 30 juillet, mais il en est déjà reparti pour raisons familiales.Le meilleur défenseur de la Ligue en 2014, 26 ans après son altesse Michael Jordan, devrait donc être très rapidement mis à contribution, lui qui n'a pourtant plus foulé les parquets depuis son passage à Memphis l'année dernière.Le coach des Clippers Doc Rivers n'a pas caché dimanche à trois jours du premier galop d'essai de son équipe, face au Magic, qu'ilavant de« Nous avons besoin qu’il soit un vétéran solide, qu’il soit un leader autant que possible, un bon exemple, qu’il soit un professeur pour Zubac, et qu’il soit vraiment prêt lorsqu’on lui demande de l’être. Mentalement, il est dans une bonne passe, donc je pense qu’il sera prêt ». Lou Williams, nouveau coéquipier de Noah, va lui aussi dans le sens de son entraîneur après avoir« Il a bien joué cette semaine. Nous avons eu beaucoup de situations où il a pu montrer qu’il était un vétéran chevronné. » Un vétéran qui devrait être relancé tout de suite dans le grand bain de la NBA. Ce qui semblait presque inespéré il y a encore quelques semaines.