NBA - New Orleans Pelicans : Anthony Davis, quel suspense !

Le dossier Anthony Davis, c’est mieux qu’une série Netflix ! Le troisième épisode de la saison 1 sur son départ des Pelicans est sorti cette nuit aux Etats-Unis. Et le suspense est à son paroxysme ! Pour rappel, il y a quelques jours, l’intérieur vedette de New Orleans, en fin de contrat en 2020, a annoncé à ses dirigeants qu’il ne signerait pas de prolongation et qu’il souhaitait être « tradé ». Un timing loin d’être anodin, la limite pour les échanges de joueurs (la « trade deadline) étant fixée à ce jeudi 21h heure française. Le clan Davis n’est donc pas contre un départ "asap" (aussi vite que possible), même s’il pourrait intervenir seulement cet été.

Deux favoris se sont rapidement dégagés pour « AD », qui tourne à 29,3 points cette saison, le total le plus élevé de sa carrière : les Celtics et les Lakers. Mais Boston ne peut pas s’attaquer au dossier avant l’été prochain contrairement à Los Angeles qui a déjà débuté son opération séduction. Des manœuvres évidemment facilitées par la présence de Rich Paul, l’ami et agent de LeBron James et de Davis, dans les discussions.



Une première offre a été formulée ce week-end et une deuxième lundi beaucoup plus importante après des échanges téléphoniques entre Magic Johnson, le président des Hommes du Lac, et Dell Demps, le General Manager des Pels. Il s’agit d’un package XXL avec Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Ball ainsi que deux premiers tours de Draft contre Davis et Solomon Hill, dont le contrat de 12,7 millions de dollars encombre les finances de New Orleans. Sauf que…

Sauf que, selon ESPN et son journaliste vedette Adrian Wojnarowski, Magic Johnson aurait ressenti une volonté de la part des Pelicans de finalement conserver leur All-Star après la « trade deadline » et donc de terminer la saison avec lui. Une posture qui leur permet d’attendre une offre dingue de la part des Lakers d’ici jeudi, tout en ayant la perspective de faire monter les enchères l’été prochain, Davis ayant encore une année de contrat.

Un poker menteur géant !

Le bluff est à l’honneur ainsi depuis quelques heures. Les Pelicans n’auraient pas encore envoyé de contre-proposition mais attendraient un nombre historique de tours de Draft (dont 4 first picks) en plus des joueurs cités précédemment. Sachant que les Suns pourraient en donner un aux Lakers contre Lonzo Ball. De quoi faire réfléchir l’état-major des Angelinos qui ne sont peut-être pas prêts à hypothéquer leur avenir sur le long terme juste pour un seul joueur. Vont-ils craquer alors qu’ils n’avaient pas tout donné par le passé pour Kawhi Leonard ou Paul George ? C’est loin d’être assuré !

En position de force, les dirigeants de NOLA ont en plus laissé fuiter une liste de franchises, en plus des Lakers, où Davis pourrait accepter de prolonger à l’été 2020 après avoir été échangé. Il s’agit des Milwaukee Bucks, où un duo Anthony Davis - Giannis Antetokounmpo fait saliver, et des Los Angeles Clippers. Deux franchises qui n’ont pas encore avancé leurs pions sur le dossier mais qui ne semblent pas avoir les atouts nécessaires. Avant de monter l’échange géant avec les Mavericks, les Knicks avaient eux proposé un package avec Kristaps Porzingis mais les Pelicans n’ont pas donné suite.



Le best-of d'Anthony Davis cette saison :



Et les Celtics dans tout ça ? C’est la partie la plus étonnante de tout le dossier. En effet, toujours selon ESPN, le malicieux Danny Ainge, le GM des C’s, aurait demandé de vive voix à Dell Demps d’attendre l’été prochain ! Boston rêve d’associer le poste 4-5 à Kyrie Irving dans quelques semaines et, avec Jayson Tatum notamment dans l’effectif, la marge de manœuvre pour un échange semble plus importante qu’avec les Lakers. Cependant, une question reste en suspens : Irving, en fin de contrat, restera-t-il à Boston après l’été ? Ses récentes déclarations, bien plus mystérieuses, ont jeté un petit froid au sein de sa direction. Mais si Davis débarque, nul doute que ce froid sera dissipé. Sauf que…

Sauf que Davis n’aurait pas vraiment envie de rejoindre le Massachusetts… Boston ne ferait ainsi pas partie de sa « short-list ». Son père, Anthony Davis Senior, a même affirmé ne pas vouloir le voir porter le maillot de l’équipe coachée par Brad Stevens. « Avec ce qu’ils ont fait à Isaiah Thomas, j’espère ne jamais voir mon fils évoluer avec Boston, a-il confié à ESPN. Ils ne sont pas loyaux. Le gars avait donné son cœur et son âme et ils l’ont tradé. » Des déclarations loin d’être anodines lors de ce poker menteur géant ! Il y aura-t-il un 4ème épisode d’ici jeudi de ce feuilleton passionnant ? Surveillez vos notifications de très près…



