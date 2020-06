Giannis Antetokounmpo est un incroyable joueur. Il le prouve à chaque sortie depuis plusieurs saisons désormais. A lui tout seul, il a ramené Milwaukee au sommet. Pas encore en finale, mais au moins en haut du classement de la conférence Est. Un exploit impensable il y a encore quelques années. Désormais, la bonne santé des Bucks n'étonne plus. Et c'est peut-être là où réside la principale force du MVP en titre. Il habitue les amoureux de la balle orange à l'exceptionnel. Que cela soit collectivement donc mais surtout individuellement.



Les cartons offensifs de James Harden et les statistiques toujours plus folles de LeBron James ont presque fait de l'ombre aux performances du joueur de 25 ans. Pourtant, il réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Et ce qui est encore plus fou, c'est que Giannis Antetokounmpo y arrive alors qu'il n'a jamais aussi peu joué depuis sa saison rookie. Un incroyable exploit. Un paradoxe de plus dans la carrière d'un joueur capable de briller loin de la raquette malgré un physique d'intérieur.

Les boss des stats cette saison :

Giannis est le MVP des stats ramenées à 40 minutes



Il intercepte peut-être moins de ballons et contre moins de tirs mais le natif de Zografou reste dans le top 60 des cinq principales catégories statistiques. Avec 29,6 points par match, il est troisième derrière James Harden et Bradley Beal. Avec 13,7 rebonds par match, le numéro 34 n'est devancé que par Andre Drummond et Hassan Whiteside. Ses 5,8 passes décisives par match lui permettent d'être 23eme de la Ligue devant des joueurs comme Kemba Walker ou Kawhi Leonard mais en jouant moins. Un exploit qui est difficilement mesurable. Ses statistiques ramenées à 40 minutes sont le seul moyen de comprendre ses progrès par rapport à l'an passé où il avait survolé les débats. Avec cette projection, le Greek Freak tournerait à 38,3 points, 17,8 rebonds et 7,5 passes décisives par match. Des chiffres en nette augmentation par rapport à l'an passé (33,8 points, 15,2 rebonds et 7,2 passes décisives).



Un bilan qui prouve à quel point Giannis Antetokounmpo est exceptionnel. Si on les compare avec cette méthode, James Harden et LeBron James sont largement battus. Et cela risque de durer pour longtemps. L'an passé, l'international grec estimait être à 60% de son potentiel. Des propos qu'il confirme aujourd'hui en progressant sur le terrain. Et qui peuvent donner de l'espoir à Milwaukee pour une fin de saison inédite dans laquelle le moindre exploit individuel pourrait changer l'histoire. Le genre de rendez-vous où les joueurs incroyables prennent le jeu à leur compte.