La NBA est de retour ! Les dirigeants de la grande Ligue ont approuvé ce jeudi lors d’une réunion en visio-conférence le plan de reprise de la saison, interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, proposé par le commissionnaire Adam Silver. Vingt-neuf propriétaires de franchises ont voté pour, et un seul (celui de Portland) a voté contre. Mais comme seulement 75% de votes favorables étaient nécessaires pour approuver le plan, la reprise de la saison aura bien lieu, dans un seul endroit, Disney World à Orlando, et avec 22 franchises.

Plus d'équipes de l'Ouest que de l'Est



Si les informations publiées mercredi par ESPN et The Athletic sont justes, on retrouvera, à partir du 31 juillet, les quatre équipes ayant déjà décroché leur billet pour les play-offs (Milwaukee, Toronto, Boston, les Lakers), ainsi que les douze autres équipes du Top 8 de chaque conférence (Miami, Indiana, Philadelphia, Brooklyn et Orlando (qui évoluera donc à "domicile") à l’Est ; les Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas et Memphis à l’Ouest). Ces seize équipes seront rejointes par les six autres comptant au maximum six victoires de retard sur le huitième, en l’occurrence New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento et Phoenix à l’Ouest, et Washington à l’Est. Ce qui signifie que les joueurs de Minnesota, Golden State (la seule équipe étant mathématiquement éliminée de la course aux play-offs avant la suspension de la saison), Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta et Cleveland ne rejoueront plus cette saison.

La draft le 15 octobre



Ensuite, chacune de ces 22 équipes disputera huit matchs de saison régulière (il en restait 17 ou 18 à jouer pour chaque franchise au moment de la suspension de la saison), pour déterminer le classement final avant les play-offs, de la première à la septième place de chaque conférence. Pour la huitième place, un barrage se déroulera entre le huitième et le neuvième, si le neuvième compte quatre victoires de retard ou moins sur le huitième (sinon, le huitième sera directement qualifié pour les play-offs). Lors de ce barrage, qui se déroulera en un ou deux matchs, le neuvième sera éliminé s’il perd un seul match, et le huitième sera éliminé s’il en perd deux.

Les play-offs devraient ensuite débuter vers le 20 août, et les Finales fin septembre, pour se terminer, au plus tard, le 12 octobre. Les équipes pourront commencer à s'entraîner collectivement le 30 juin, puis se rendront à Orlando le 7 juillet. La "draft lottery" (pour déterminer l'ordre des équipes pour le choix des nouveaux joueurs) aura lieu le 25 août et la draft le 15 octobre. Trois jours plus tard débutera la "free agency", et la saison 2020-21 pourrait commencer le 1er décembre.