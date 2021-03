NBA : Le maillot de James Harden sera retiré

Bientôt, le numéro 13 ne sera plus porté chez les Rockets. Et ce n'est pas uniquement parce que Houston a perdu son 13eme match d'affilée ce mercredi face à Brooklyn (114-132). Juste avant la défaite contre les Nets de James Harden, Tilman Fertitta a annoncé qu'il voulait accrocher le maillot de son ancien arrière au plafond du Toyota Center. Le propriétaire de la franchise texane tient à honorer The Beard, même si ce dernier a forcé un départ vers la conférence est au début du mois de janvier.

"La seule chose que je ne suis pas parvenu à accomplir, c'est remporter le titre."

Évidemment, le joueur de 31 ans a été interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse qui a suivi son retour dans le Texas. « J'ai appris ça sur internet. J'ai fait des bonnes choses ici, malheureusement, je n'ai pas gagné le titre. Pendant les huit dernières saisons, sur et en-dehors du terrain, j'ai fait un travail d'élite. La seule chose que je ne suis pas parvenu à accomplir, c'est remporter le titre. Mais comme vous le savez, j'espère que l'excitation apportée dans la ville, ce que j'ai fait pour les fans en terme de basket mais aussi ailleurs et mes contributions vont permettre d'oublier cette déception » a réagi James Harden.



« Moi, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner »

Évoquer cette reconnaissance était finalement le seul moyen pour que le nouveau meneur des Nets parle de son passé dans le Texas après le match contre ses anciens coéquipiers. S'il a reconnu « un mélange d'émotions », le MVP de la saison 2018 a surtout insisté sur l'importance d'offrir une victoire de plus à Brooklyn. « Moi, quand je rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Je ne m'inquiète pas pour le reste. J'étais dans cet état d'esprit. J'étais là pour faire tout ce qu'il fallait pour l'emporter. J'ai peut-être voulu trop en faire au début du match avec quelques pertes de balles évitables mais j'étais là pour jouer mon basket » a expliqué celui qui a répondu aux huées de certains spectateurs avec un triple-double (29 points, 10 rebonds, 14 passes décisives).

C'était la 33eme fois qu'il parvenait à accomplir une telle performance au Toyota Center, la première en tant que visiteur. Un moyen de se rappeler au bon souvenir de ses années Rockets. Entre 2012 et 2021, le triple meilleur marqueur de la saison régulière a joué plus de 600 matchs, participant aux play-offs mais aussi au All-Star Game chaque saison. Une régularité au plus haut niveau qui va lui permettre d'avoir son numéro retiré comme Hakeem Olajuwon, Moses Malone, Clyde Drexler, Yao Ming, Calvin Murphy et Rudy Tomjanovich avant lui.