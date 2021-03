L’affaire avait fait grand bruit au début de la nouvelle année. Après neuf longues années passées à Houston, James Harden avait traversé les Etats-Unis d’Ouest en Est pour rallier Brooklyn et signer chez les Nets. Un sacré transfert intervenu en janvier 2021 sous la forme d’un échange impliquant quatre équipes. Le MVP 2018 n’en a pas pour autant oublié son ancienne ville puisqu’il est récemment venu en aide aux sinistrés de la terrible vague de froid ayant frappé le Texas.

Un 8eme triple-double pour Harden



Des beaux sentiments louables, mais sur le terrain, c’est sans pitié. Face à son ancienne formation, le meneur a frappé fort et largement contribué à la victoire de l’équipe new-yorkaise sur le parquet des Rockets (132-114). Contre ses ex, James Harden a brillé de mille feux et régalé pour claquer un superbe triple-double avec 29 points, 10 rebonds et 14 passes décisives, rien que ça ! C’est le troisième du genre de sa saison.

🔥 @JHarden13 drops a triple-double as the @BrooklynNets win in Houston!



29 PTS | 10 REB | 14 AST | 3 STL pic.twitter.com/5djbUraaDv

— NBA (@NBA) March 4, 2021





Après 12 défaites de rang, Houston espérait enfin réagir mais la franchise texane est donc tombée une nouvelle fois avant d’aller rendre visite aux Kings de Sacramento et aux redoutables Jazz d’Utah. Les Rockets ont pourtant entamé la rencontre par le bon bout. John Wall s’est évertué à mettre son équipe sur la bonne voie et les Texans ont tenu la dragée haute aux hommes forts de l’Est (20-17). Mais Harden, qui convertit un stepback à 3 points sur son premier tir, est déjà en vue et Brooklyn dirige à l’issue du premier quart-temps (30-27).

Quand il ne marque pas, il démarque avec efficacité ses partenaires



Les hommes de Stephen Silas s’accrochent, se démènent pour bloquer à deux Harden mais leur ancien coéquipier fait parler son talent offensif et réussit à s’en dépêtrer. Quand il ne marque pas, il démarque avec efficacité ses ouailles, comme Bruce Brown et Nicolas Claxton (50-39). Brooklyn maitrise mais déplore quelques pertes de balles. Harden en accuse 6 à la pause qui voit les Nets mener confortablement (67-54).





La suite ? Bruce Brown se démultiplie, enchaine les paniers et se signale au rebond. En face, on ne rompt toujours pas. Victor Olapido claque 18 points dans le troisième quart-temps et laisse Houston dans le coup. Passé à plus de 20 points, l’écart revient à 10 unités. Avant de se creuser à nouveau en faveur des visiteurs dont l’application revient en force (101-85). Les Rockets ne reviendront pas, même si grâce à John Wall ils reviennent encore à moins 10.

Harden bien aidé par Irving



Harden impose sa force et sa classe avec un prodigieux 3 points aux dépens de Je’Sean Tate (113-97). Le meneur de 31 ans signe son triple-double tandis que Kyrie Irving maltraite aussi la défense adverse (24 points 5 rebonds, 6 passes). Malgré les belles feuilles de John Wall (36 points, 5 passes) et Victor Olapido (33 points, 7 rebonds, 5 passes), Houston s’incline une 13eme fois d’affilée tandis que Brooklyn décroche une 23eme victoire cette saison. Harden a plané sur ses ex comme à la maison, les Nets restent dominants à l’Est en compagnie de Philadelphia, tombeur des Jazz, et Milwaukee.