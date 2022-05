NBA : Le coach de Memphis estime que Poole a blessé Morant

Une soirée décidément bien compliquée. Dans la nuit de samedi à dimanche, dans le cadre des play-offs de NBA, le Game 3 des demi-finales de conférence Ouest, les Warriors de Golden State ont écrasé Memphis (142-112), pour reprendre les commandes dans cette série (2-1). Et à l'issue de cette nouvelle rencontre, Taylor Jenkins, qui n'est autre que l'entraîneur des Grizzlies de Memphis, est monté au créneau. Le coach a, tout bonnement, reproché à l'arrière des Golden State Warriors Jordan Poole d'avoir blessé Ja Morant, sa star. A ce sujet, dans des propos rapportés par l'AFP, le technicien a ainsi notamment déclaré : "Nous avons regardé les images au ralenti. Ja était en train de dribbler et Jordan Poole a attrapé son genou droit avec la main et l'a tiré d'un coup sec. Ce qui a provoqué la suite, donc je vais être très curieux de savoir ce qui va se passer après ça."

La nature de la blessure de Morant non précisée



Cette faute est intervenue en toute fin de quatrième et dernier quart-temps, alors que les Grizzlies de Memphis savaient qu'ils ne reviendraient plus dans cette rencontre. Ja Morant a alors ressenti une douleur, dans la mesure où il s'est ainsi mis à crier de rage et de frustration sur le banc des remplaçants, avant de regagner les vestiaires en boitant. La nature de sa blessure n'a pas encore été précisée. De son côté, Jenkins espère certainement, d'après ses propos, que la commission de discipline de la prestigieuse Ligue de basketball s'empare du dossier, si jamais Ja Morant souffrait alors d'une blessure qui le contraindrait à renoncer au Match 4 de cette série, qui aura lieu pas plus tard que ce lundi. Dans ce même match 3, le coach des Grizzlies n'a pas pu compter sur Dillon Brooks, suspendu pour une durée d'un match, après sa grosse faute, lors du match précédent, sur Gary Payton II, victime d'une fracture du coude gauche.