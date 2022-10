NBA - La "Wembamania" touche aussi Durant et Curry

Déjà adoubé par LeBron James, qui voit en lui un "extraterrestre", Victor Wembanyama a également reçu les compliments de Kevin Durant et Stephen Curry, également bluffé par le mélange de taille et de mobilité du jeune joueur français. “Ce mélange de talent et de qualités, ça vous met le sourire aux lèvres si vous jouez au basket parce que l'évolution du jeu est allée si loin ... La ligue sera vraiment en difficulté quand il viendra. Je veux voir comment ça se passera" a ainsi expliqué. l’ailier des Brooklyn Nets. "Il est comme ces joueurs qu'on peut générer dans NBA 2K, avec des meneurs de jeu qui veulent faire 2m13. Il a des airs de Cheat Code,” a de son côté expliqué le meneur des Golden State Warriors.

Toutefois, malgré son nouveau show (36 points et la victoire) face à la Team Ignite de G-League, à Las Vegas, Victor Wembanyama ne veut pas s’enflammer. "C'est évidemment un honneur de voir des gens aussi incroyables parler ainsi de moi, mais cela ne change rien. Je me disais : 'Oh, c'est cool'. Mais plus maintenant. Je dois essayer de rester concentré. Le fait est que... je n'ai encore rien fait. Je n'ai pas encore joué dans un match NBA. Je n'ai pas été drafté, donc je dois rester concentré pour atteindre mes objectifs. Parce que ça va être difficile de s'améliorer chaque jour et de rester constant” a-t-il ainsi conclu.