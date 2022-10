LeBron James a aussi craqué pour Victor Wembanyama

Où était LeBron James mardi lorsque Victor Wembanyama foulait le parquet de la petite salle d'Henderson pour défier la G-league Unite. A priori, la star des Lakers était devant son écran puisqu'il a répondu par l'affirmative lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il avait vu la prestation du géant français. Et qu'en a-t-il pensé ?

"Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des "licornes", mais lui, c'est plutôt un extraterrestre" a-t-il lâché après la défaite des Lakers face aux Suns. "Personne, moi le premier, n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand que lui, être aussi fluide et gracieux lorsqu'il est sur le terrain... Quelle que soit sa taille, 2m15, 2m20, 2m25... Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3-points en catch-and-shoot, à contrer... C'est clair qu'il s'agit d'un talent générationnel."

Bel hommage du "King" au Français, et comme il l'explique, on annonce chaque année des "talents générationnels", et il y a eu Zion Williamson, Kristaps Porzingis... Et le plus dur est de confirmer cette "hype" qui entoure des joueurs de 18 ans, surtout à l'ère de YouTube et des réseaux sociaux.

Ce qui impressionne chez Wembanyama, c'est sa maturité et sa capacité à répondre aux attentes. Mardi, environ 200 dirigeants NBA étaient présents pour le voir jouer, et malgré cette pression, il a tout simplement sorti son meilleur match en carrière avec 37 points, 5 contres et 7 sur 11 à 3-points.