NBA - La stratégie des Clippers au révélateur

Depuis plus d'un an, les Clippers ne pensent qu'à une chose : les play-offs. Cet objectif a été repoussé, mais aujourd'hui, il prend forme. On va enfin savoir si le recrutement ambitieux de l'été dernier va porter ses fruits. Les Californiens ne sont plus qu'à huit matchs de ce moment décisif, celui où chaque action compte et chaque victoire est décisive. Et visiblement, ils sont prêts à en découdre. Leur victoire contre Orlando pour le premier scrimmage de l'été prouve que la montée en puissance peut se poursuivre. Ils sont prêts à croiser la route des Lakers, Pelicans, Suns, Mavs, Blazers, Nets, Nuggets et du Thunder avant la phase finale.

Plus de place pour le load-management maintenant



Les coéquipiers de Kawhi Leonard arrivent au moment où ils ne peuvent plus se cacher. Et ce n'est pas trop tôt. Depuis près d'un an, les Clippers cherchent à atteindre leur pic de forme durant l'été et logiquement, ils avaient mis du temps à trouver leur rythme de croisière. L'objectif était de ne pas être trop prêt, trop tôt. Désormais, il faut travailler pour être très efficace très vite. Maintenant, tous les joueurs aptes seront en tenue chaque soir. L'hiatus de quatre mois ne change rien à l'objectif du deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest : le trophée Larry O'Brien. Qu'importent les ajustements et les péripéties qui vont rythmer le parcours jusqu'aux finales, chez les Clippers il y a l'état d'esprit et les qualités pour y arriver

Doc, le Bricoleur



L'installation dans la bulle a été perturbée. Ivica Zubac n'est pas encore là. Landry Shamet se remet du Covid-19 alors que Patrick Beverley et Montrezl Harrell ont du quitter la Floride précipitamment. Comme à presque chaque match, Doc Rivers doit aligner l'équipe la plus compétitive possible sans pouvoir compter sur tout son effectif. Ce n'est pas la préparation espérée mais c'est une habitude. Longtemps, Paul George a été blessé, souvent Kawhi Leonard a été ménagé. Aujourd'hui, les deux stars sont prêtes à en découdre. Avant la reprise, le joueur arrivé d'Oklahoma l'an passé s'annonçait même dans sa meilleure forme. « Pendant la totalité de la saison, jusqu’au mois dernier, j’avais toujours un programme de rééducation de l’épaule à suivre, pour bien l’échauffer. Je dépensais beaucoup d’énergie pour cette rééducation avant même de fouler le terrain. Maintenant, je me sens en pleine forme. À l’échelle de l’équipe, le confinement nous a permis de prendre le temps qu’il fallait pour bien se soigner. Nous avions des gars en difficulté d’un point de vue physique, harcelés par les blessures. Le temps de pause nous a donc de soigner tout ça et de revenir à 100%. »

Joakim Noah, la cerise sur le gâteau des Clippers



Une nouvelle qui pourrait effrayer les autres concurrents au titre. En plus de stars en pleine forme, Doc Rivers va pouvoir compter sur une recrue de choix pour renforcer l'ADN défensif de sa formation. Joakim Noah a rejoint la franchise californienne et sa première sortie avec son nouveau maillot a été intéressante. A lui de confirmer sur la durée et à ses coéquipiers de s'adapter à lui. Mais l'adaptation est la principale faculté de ces Clippers en quête d'un titre NBA. Ca tombe bien, c'est la principale qualité attendue pour briller en play-offs et encore plus dans le contexte inhabituel de cette saison particulière.

