NBA : Fournier et Gobert démarrent fort !

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 20 octobre 2021

Pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs, de surcroît dans la mythique salle du Madison Square Garden, qu'il n'avait encore jamais foulé en tant que joueur de l'équipe locale, Fournier a réussi un festival (32 points à 13 sur 25 aux tirs dont 6 sur 13 à trois points, 6 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 1 contre) et grandement contribué (seul Julius Randle, avec 35 points marqués mercredi, a fait mieux dans ce match du côté des Knicks) au succès à l'arraché de New York contre Boston après... deux prolongations (138-134). Dans le camp d'en face, Jaylen Brown, monstrueux, (46 points, record en carrière, 9 rebonds, 6 passes), a tout donné pour que les Celtics aient le dernier mot en dépit de la défaillance au shoot de l'un des leaders habituels de l'équipe Jayson Tatum (20 points et 11 rebonds mais seulement à 7 sur 30 aux tirs, dont 2 sur 15 à trois points). Mais cela n'a pas suffi, la faute notamment au médaillé d'argent de Tokyo avec les Bleus, étincelant pour sa première avec les Knicks. Même si c'est Derrick Rose qui a ruiné les derniers espoirs de victoires de Boston dans le money time, c'est d'ailleurs "Fourmizz" qui avait permis aux New-Yorkais de repasser devant alors que les deux équipes venaient d'entamer la dernière minute de la partie.Le Frenchy pouvait difficilement rêver de meilleurs débuts. Rudy Gobert également. Contrairement à Fournier et New York, Utah n'a pas connu de difficulté pour s'imposer sur son parquet (107-86) f ace au Thunder de Théo Maledon (4 points en 21 minutes, 2 rebonds, 3 passes). Toutefois, si le Jazz a surclassé à ce point OKC, il le doit grandement à la performance de son pivot français, auteur d'entrée d'un double-double (16 points, 21 rebonds), dont il s'est assuré dès le début du... deuxième quart-temps. Moins en vue au contre (un seul) qu'à l'habitude, le triple meilleur défenseur de la Ligue a en revanche rayonné défensivement en aimantant notamment les ballons au rebond défensif (16 sur ses 21 prises de la soirée) et brillé sous le panier adverse en faisant preuve d'une belle efficacité (6 sur 9). Gobert a également répondu présent aux lancers (4 sur 6). Avec le MVP de la saison dernière Nikola Jokic, qui a lui aussi signé un premier double-double de toute beauté (27 points, 13 rebonds) lors du succès de Denver sur le parquet de Phoenix (110-98), les deux Français ont été les deux premiers grands acteurs de cette deuxième nuit.- Orlando : 123-97- Boston : 138-134 (a2p)>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 44 minutes, 32 points (13 sur 25 aux tirs, dont 6 sur 13 à trois points), 6 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 1 contre, 1 ballon perdu, 4 fautesToronto -: 83-98Phoenix -: 98-110Portland -: 121-124- Oklahoma City : 107-86>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 29 minutes, 16 points (6 sur 9 aux tirs), 21 rebonds, 1 contre, 1 ballon perdu, 1 faute>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 21 minutes, 4 points (1 sur 6 aux tirs, dont 0 sur 3 à trois points), 2 rebonds, 3 passes, 2 ballons perdus, 1 faute- Cleveland : 132-121- Houston : 124-106New Orleans -: 97-117- Indiana : 123-122Detroit -: 88-94>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 20 minutes, 0 point (0 sur 6 aux tirs), 5 rebonds, 2 basses, 2 ballons perdus, 1 faute