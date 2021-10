Ça a commencé fort du côté du Madison Square Garden de New York. A l'occasion du tout premier match de la saison régulière de NBA, dans la nuit de mercredi à jeudi, les Knicks de New York ont finalement eu le dernier mot, au terme, pourtant, d'un total de deux prolongations disputées, face aux Boston de Celtics (138-134). Malgré la défaite finale de sa formation, l'arrière (ou ailier) américain Jaylen Brown, aujourd'hui âgé de seulement 24 ans, a particulièrement brillé, à titre personnel. Pour preuve, il termine même meilleur marqueur de sa formation mais également et surtout meilleur marqueur de cette rencontre, avec des statistiques personnelles de 46 points, 9 rebonds, 6 passes décisives.

Brown fait mieux que Cousy notamment

Paul Pierce (2004) and Bob Cousy (1956) held the previous franchise record of 35 points in a season opener. https://t.co/BT9kwt6T1a

— NBA History (@NBAHistory) October 21, 2021

Brown est en constante progression depuis ses débuts

Ce total de 46 points est, tout bonnement, son record en carrière. Ce même total est également le plus important pour un joueur des Celtics de Boston, lors d'un match d'ouverture d'une saison de NBA. D'ailleurs,, qui était, avant cette soirée de mercredi, d'un total de 35 points. Un total atteint même par deux hommes. Tout d'abord, en ouverture de la saison 1956-57 par le meneur américain Bob Cousy, aujourd'hui âgé de 93 ans et dont la carrière professionnelle a pris fin à l'issue de la saison 1969-70.Puis, une deuxième et dernière fois, plus récemment, et plus précisément en ouverture de la saison 2004-05 par l'ailier (ou arrière) américain Paul Pierce, aujourd'hui âgé de 44 ans et dont la carrière professionnelle a pris fin à l'issue de la saison 2016-17. Sélectionné en troisième position, lors de la draft 2016, par sa franchise, qui est donc encore la sienne aujourd'hui, Jaylen Brown entre donc encore un peu plus dans la légende des Celtics de Boston.Depuis ses débuts, le principal intéressé n'en finit plus de progresser. D'ailleurs, l'an passé, il tournait ainsi à environ 24,7 points. Tout laisse à penser qu'il semble bien déterminé à franchir encore un cap cette année.