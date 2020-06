🏀 #NBAextra

Après l'explosion des Nuggets la saison passée, avec ce bond de géant de la neuvième à la deuxième place de la terrible conférence Ouest, le plus dur arrivait pour Denver : confirmer.. Si les résultats restaient encore sur courant alternatif avant la pause forcée, c'est bien dans une sphère très haute que se maintiennent les partenaires de Nikola Jokic et Jamal Murray, bénéficiant aussi du meilleur début de saison de l'histoire de la franchise avec 20 victoires et huit défaites.Troisièmes à une victoire des Clippers, ils sont évidemment devenus les plus constants à l'Ouest après l'effondrement des Warriors, devant les Rockets, le Jazz, le Thunder ou les Mavericks. Mike Malone a poussé son coup de gueule en début de saison (voir plus bas),C'est aussi la marque des grands, la preuve que Denver a de la marge. « S'ils répètent les victoires, ils ont les moyens de leurs ambitions, estimait Xavier Vaution début février. La performance collective n'est pas toujours là, mais ils vont beaucoup mieux. »Les données du problème n'ont pas beaucoup varié, avec une série en cours instable de cinq victoires et six défaites, mais des conséquences assez minimes au classement. « Quand leurs deux cinq, titulaires et remplaçants, jouent bien, ils sont très forts », appuie Chris Singleton. « Même quand ils étaient moins bien, on a toujours dit qu'ils régalaient par leur tempo, avec des mecs différents qui prennent feu. Ils jouaient en marchant ! Or, ils ont besoin de ce tempo et de défense. »