NBA : Découvrez le calendrier complet de la reprise

LA NBA n'a pas encore repris vraiment ses droits. Toutefois, avec l'annonce du calendrier officiel de la reprise, ce vendredi, il y a déjà comme un petit goût de redémarrage, et ce à un gros mois du jour J (le 30 juillet prochain sur beIN SPORTS). D'autant que les premières affiches sont connues, et qu'elles ne manquent pas de piquant, avec pour reprendre deux chocs : l'Utah Jazz de Rudy Gobert, l'homme par qui le scandale était venu (positif, le pivot français avait mis un terme à la saison) face à New Orleans et le monstre Zion Williamson ainsi que le traditionnel derby de Los Angeles, entre les Clippers et les Lakers de LeBron James, soit le leader de la Conférence Ouest (Lakers) face à son dauphin (Clippers).

En revanche, l'affiche ne sera pas proposée au Staples Center, mais dans la bulle d'Orlando, au sein du Walt Disney World Resort, au même titre que les 88 matchs de saison régulière que réservera la NBA à partir du 30 juillet prochain, avec jusqu'à sept rencontres par jour et des matchs s'échelonnant de 12h00 (18h00, heure française) à 21h00 (3h00 du matin en France). Mais pas uniquement, puisque, crise sanitaire et pandémie de Covid-19 obligent, les play-offs, qui débuteront le 17 août dans la foulée de la saison régulière (et pourraient durer jusqu'au 13 octobre en cas de match 7 des les Finals), ont eux aussi été programmés sur ces trois terrains de l'ESPN Wide World of Sports Complex.

Des play-in pour accéder aux... play-offs ?



Trois terrains qui accueilleront à tour de rôle (à huis clos et sous haute surveillance) tous ces matchs concernant 22 des 30 franchises de la Ligue (les huit premiers de chaque conférence ajoutés aux six équipes se trouvant à six victoires ou moins dans la huitième place dans les deux conférences (Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Golden State et Minnesota ne seront pas de la partie).

A noter que des barrages (play-in) pourraient éventuellement opposer les 15 et 16 août prochains, à la veille du coup d'envoi des play-offs, les 8eme et 9eme de chaque Conférence (Orlando et Washington à l'Est et Memphis et Portland à l'Ouest à ce jour). Tout dépendra du nombre de victoires (il en faudra quatre ou moins pour que se jouent ces tours préliminaires) qui séparera les équipes concernées à la fin des matchs de la saison régulière. Ca sent fort la reprise tout ça...



Le calendrier complet de la reprise de la NBA

Jeudi 30 juillet

Utah - New Orleans

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers



Vendredi 31 juillet

Orlando - Brooklyn

Memphis - Portland

Phoenix - Washington

Boston - Milwaukee

Sacramento - San Antonio

Houston - Dallas



Samedi 1er août

Miami - Denver

Utah - Oklahoma City

New Orleans - Los Angeles Clippers

Philadelphie - Indiana

Los Angeles Lakers - Toronto



Dimanche 2 août

Washington - Brooklyn

Portland - Boston

San Antonio - Memphis

Sacramento - Orlando

Milwaukee - Houston

Dallas - Phoenix



Lundi 3 août

Toronto - Miami

Denver - Oklahoma City

Indiana - Washington

Memphis - New Orleans

San Antonio - Philadelphie

Los Angeles Lakers - Utah



Mardi 4 août

Brooklyn - Milwaukee

Dallas - Sacramento

Phoenix - Los Angeles Clippers

Orlando - Indiana

Boston - Miami

Houston - Portland



Mercredi 5 août

Memphis - Utah

Philadelphie - Washington

Denver - San Antonio

Oklahoma City - Los Angeles Lakers

Toronto - Orlando

Brooklyn - Boston



Jeudi 6 août

New Orleans - Sacramento

Miami - Milwaukee

Indiana - Phoenix

Los Angeles Clippers - Dallas

Portland - Denver

Los Angeles Lakers - Houston



Vendredi 7 août

Utah - San Antonio

Oklahoma City - Memphis

Sacramento - Brooklyn

Orlando - Philadelphie

Washington - New Orleans

Boston - Toronto



Samedi 8 août

Los Angeles Clippers - Portland

Utah - Denver

Los Angeles Lakers - Indiana

Phoenix - Miami

Milwaukee - Dallas



Dimanche 9 août

Washington - Oklahoma City

Memphis - Toronto

San Antonio - New Orleans

Orlando - Boston

Philadelphie - Portland

Houston - Sacramento

Brooklyn - Los Angeles Clippers



Lundi 10 août

Oklahoma - Phoenix

Dallas - Utah

Toronto - Milwaukee

Indiana - Miami

Denver - Los Angeles Lakers



Mardi 11 août

Brooklyn - Orlando

Houston - San Antonio

Phoenix - Philadelphie

Portland - Dallas

Boston - Memphis

New Orleans - Sacramento

Milwaukee - Washington



Mercredi 12 août

Indiana - Houston

Toronto - Philadelphia

Miami - Oklahoma City

Los Angeles Clippers - Denver



Jeudi 13 août

Washington - Boston

Portland - Brooklyn

Sacramento - Los Angeles Lakers

Milwaukee - Memphis

New Orleans - Orlando

Dallas - Phoenix

San Antonio - Utah



Vendredi 14 août

Philadelphie - Houston

Miami - Indiana

Oklahoma City - Los Angeles Clippers

Denver - Toronto