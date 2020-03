Soirée compliquée en NBA ! La ligue a annoncé dans la nuit l'arrêt de la saison quelques instants après que la rencontre OKC-Utah, retardée dans un premier temps, soit annulée. Une décision qui fait suite au test positif au coronavirus réalisé par le Français Rudy Gobert. Les deux équipes ont été placées en quarantaine.







Les dirigeants de la NBA hésitaient depuis plusieurs jours entre suspendre la saison et jouer les matchs à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus. Le virus est venu leur apporter une réponse claire et nette : Rudy Gobert a été testé positif ce mercredi, et la saison est suspendue ! Alors que les matchs à Philadelphia, Atlanta, Miami et Dallas ont pu débuter normalement, celui entre Oklahoma City a été annoncé comme reporté. Quelques minutes plus tard, la raison a fuité : un joueur avait reçu le résultat de son test au coronavirus, et il s’est avéré positif. Et ce joueur est le pivot du Jazz Rudy Gobert. Sa franchise a immédiatement fait savoir que le Français se portait bien, mais dans la foulée, la NBA a reporté le dernier match de la nuit, Sacramento – New Orleans, avant de suspendre la saison pour une durée indéterminée.

Les symptômes de Gobert avaient diminué, mais...



« Ce (mercredi) matin, un joueur du Jazz a été testé négatif au virus de la grippe, à l’infection de la gorge et l’infection respiratoire. Les symptômes ont diminué tout au long de la journée mais, par précaution, en coopération avec le staff médical de la NBA et les officiels de santé de l’Oklahoma, la décision a été prise de lui faire passer un test du COVID-19, écrit la franchise de Salt Lake City dans un communiqué. Un résultat préliminaire positif est arrivé juste avant le coup d’envoi du match entre OKC et le Jazz, et la décision a logiquement été de reporter le match. (…) Le joueur est actuellement avec les officiels de santé d’Oklahoma City. » Evan Fournier, grand ami de Rudy Gobert, a quant à lui immédiatement tweeté pour dire qu'il avait eu le double meilleur défenseur de l'année au téléphone, qu'il allait bien et qu'il ne fallait pas paniquer.