NBA Christmas Day : Bucks, 76ers, Rockets, Lakers… demandez le programme !

18h : Boston Celtics @ Toronto Raptors

Bataille entre outsiders de l’Est pour débuter le menu de Noël. Un choc entre le deuxième (20v - 7d) et le quatrième (21v - 9d) de la Conférence, entre deux franchises au bilan quasi identique. Sur le papier, Boston part avec un léger avantage puisque contrairement aux Raptors, les Celtics peuvent s’appuyer sur l’ensemble de leur effectif. Très convaincant depuis quelques temps, les C’s ont retrouvé leur basket collectif et usent chaque soir du trio Kemba Walker-Jayson Tatum-Jaylen Brown pour faire plier leurs adversaires. Du côté des Raptors, c’est plus compliqué actuellement puisque Pascal Siakam, Norman Powell et Marc Gasol sont à l’infirmerie. Cela n’a pas empêché Kyle Lowry de sortir le grand jeu dimanche soir, et d’accomplir face aux Mavericks le plus grand comeback de l’histoire de la franchise canadienne. Mais face à l’épuisante défense de Boston, ce one-man-show ne fonctionnera peut-être pas pour les Canadiens.

20h30 : Milwaukee Bucks @ Philadelphie 76ers

Avec le derby de Los Angeles, il s’agit clairement du choc de la soirée entre ces deux mastodontes de l’Est. Leader incontesté de la Ligue, Milwaukee vient d’étriller Indiana et se présente sur le parquet des 76ers avec un bilan exceptionnel de 27 victoires pour 4 défaites. Assez pour effrayer Joel Embiid & Cie ? Peut-être pas car si Philly est à ranger au rang des déceptions pour le moment, c’est surtout à l’extérieur que ça pioche pour les hommes de Brett Brown. A la maison, les Sixers présentent, à égalité avec les Bucks, le meilleur bilan de la NBA (15v – 2d). Un sérieux atout pour faire trébucher la franchise du Wisconsin et son MVP Giannis Antetokounmpo. Quoi qu’il arrive, cela devrait trembler aux bords du Wells Fargo Center !

23h : Houston Rockets @ Golden State Warriors

Ce devrait être un choc XXL avec d’un côté Stephen Curry et d’Angelo Russell et de l’autre James Harden et Russell Westbrook. Malheureusement pour les Californiens, le meneur de jeu des Dubs est forfait depuis de longues semaines et sa rééducation vient seulement de débuter. C’est donc un match très déséquilibré qui s’annonce entre Golden State, lanterne rouge de la Conférence Ouest (7v - 24d) et Houston (21v - 9d). Sur le podium de l’Ouest, les Rockets ont trouvé leur vitesse de croisière (8 succès sur les 10 derniers matchs) et entre deux cartons de Harden, Westbrook prend le relai de son partenaire pour rappeler à ses détracteurs qu’il est loin d’être fini : qu’on se le dise, la machine texane est lancée !

02h : Los Angeles Clippers @ Los Angeles Lakers

L’incertitude autour de la présence de LeBron James plane sur ce deuxième derby de Los Angeles de la saison. Doublement touché à un muscle thoracique et aux adducteurs, le King n’est pas certain de croiser le fer avec Kawhi Leonard et Paul George. Le numéro 23 a manqué sa première rencontre de la saison dimanche, contre Denver. Une partie synonyme de troisième défaite de rang pour les Purple and Gold. Une quatrième ferait tâche, qui plus est face aux voisins de la Cité des Anges. Les Clippers, vainqueurs de la première confrontation de la saison entre les deux franchises, se verraient bien renverser une nouvelle fois le leader de la Conférence Ouest. En cas de victoire, la troupe de Doc Rivers frapperait un nouveau coup d’éclat et entamerait un nouveau rapproché avec l’ennemi californien.

04h30 : New Orleans Pelicans @ Denver Nuggets

Pour finir ce NBA Christmas Day, un atterrissage en douceur avec la réception des Pelicans par les Nuggets. Match très déséquilibré sur le papier entre l’avant-dernier de l’Ouest (8v - 23d) et le dauphin des Lakers (21v - 8d). Toujours privée de Zion Williamson, la Nouvelle-Orléans n’a jamais trouvé la bonne carburation cette saison et les rêves de Playoffs sont depuis longtemps jeté aux oubliettes en Louisiane. Tout l’inverse de Denver qui plane sur une superbe dynamique. Avec un Nikola Jokic enfin de retour au premier plan, les joueurs du Colorado semblent parés pour viser haut à l’Ouest et il ne sera pas simple de les déloger du podium. L’effectif est fourni, le banc est talentueux et ce ne sont pas les Pelicans qui devraient poser de soucis à ces emballants Nuggets.