Les Los Angeles Lakers avec LeBron James, c’est tout autre chose que les Lakers sans LeBron James ! Diminué depuis quelques jours par diverses blessures, le natif d’Akron a refusé toute pause dans sa saison mais, à un moment, le corps dit « stop ». Victime d’une « tension musculaire thoracique » à la suite du match face aux Indiana Pacers le 17 décembre dernier, le « King » est également touché à l’aine selon ESPN. Le staff médical des Lakers a été clair avec l’ancien joueur des Cleveland Cavaliers, le seul traitement contre ces deux blessures est... le repos ! Bon gré, mal gré, LeBron James a accepté de ne pas prendre place sur le parquet à l’occasion du match face aux Denver Nuggets ce dimanche, une première depuis le début de la saison, dans le choc de haut de tableau de la conférence Ouest et le résultat n’a pas été guère brillant pour la franchise californienne.





Anthony Davis n’a pas pu pallier une telle absence



Privés de leur joueur phare, les Los Angeles Lakers se sont repliés sur l’autre joueur de premier plan de leur effectif, Anthony Davis, pour la réception des joueurs du Colorado au Staples Center. Mais, malgré 32 points et 11 rebonds ainsi que le soutien de Kyle Kuzma (16 points), l’ancien joueur des New Orleans Pelicans n’a pas pu faire de miracle. Si le match a été serré pendant la première mi-temps et le début du troisième quart-temps, aucune équipe ne comptant plus de cinq points d’avance dans ce laps de temps, les Lakers ont craqué en fin de match. Deux derniers quart-temps perdus de onze points chacun et les Denver Nuggets ont confirmé la mauvaise passe des Lakers avec une troisième défaite consécutive (104-128), la sixième en 30 matchs disputés. Les Nuggets en profitent pour signer un sixième succès de suite et se rapprocher à quatre victoires des Lakers avec deux matchs disputés en moins depuis le début de la saison.





Vogel appelle à une réponse collective



Face à l’absence d’un joueur de la stature de LeBron James, Frank Vogel assure que la réponse ne viendra pas d’un seul joueur. « Nous sommes une équipe d’hommes mais un seul joueur ne peut pas se mettre dans les pas de LeBron James, a déclaré l’entraîneur des Lakers dans des propos recueillis par ESPN. Ce doit être un effort collectif. Tout le monde doit être agressif. Nous devons nous assurer que la balle va d’un côté à l’autre. » Or, face aux Mavericks, l’effort collectif n’a pas été à la hauteur avec seulement deux joueurs au-dessus de la barre des dix points, Anthony Davis et Kyle Kuzma, qui ont été présents au rebond, mais le manque d’efficacité offensive a été le talon d’Achille des Lakers. Quant à un retour de LeBron James, c’est une énigme même pour l’entraîneur de la franchise californienne : « Nous verrons bien... L’équipe médicale m’informe simplement qu’il vit ça au jour le jour. Nous allons donc gérer cette situation jour après jour. » Tout indique que le match du jour de Noël face aux Clippers devra se faire sans LeBron James.