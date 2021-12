NBA - Chicago : Les deux prochains matchs des Bulls reportés

31 matchs reportés la saison passée

La NBA y avait échappé depuis le coup d’envoi de la saison régulière le 19 octobre, mais cette fois, elle n’a pas eu le choix. La grande Ligue a annoncé ce lundi le report des deux prochains matchs des Chicago Bulls, contre Detroit ce mardi, et à Toronto ce jeudi, car l’effectif de la franchise de l’Illinois est décimé par le coronavirus.Zach LaVine, DeMar DeRozan, Troy Brown Jr., Coby White, Javonte Green, Matt Thomas, Derrick Jones Jr., Ayo Dosunmu et Stanley Johnson ont été rejoints ce lundi à l’isolement par Alize Johnson, testé positif. A cette hécatombe, s’ajoute Patrick Williams, blessé au poignet et absent jusqu’à la fin de la saison régulière.Selon le protocole établi par la NBA, une équipe doit aligner au minimum huit joueurs, et cela n’était plus possible pour les Bulls. Chaque joueur en « protocole covid » doit rester dix jours à l’isolement ou présenter deux tests négatifs en 24 heures pour avoir l'autorisation de revenir. Le premier joueur des Bulls placé à l’isolement, Coby White, l’est depuis le 1er décembre et devrait donc très bientôt voir le bout du tunnel. Quoi qu'il en soit,La saison passée, ce sont 31 matchs NBA qui avaient dû être reportés pour cause de covid, entre le 23 décembre et le 28 février. Ces deux matchs des Bulls sont donc peut-être les premiers d'une longue liste, mais on est loin de la situation de mars 2020, où la saison s'était arrêtée pendant quatre mois et demi. Selon CNN, 97% des joueurs NBA ont reçu deux doses de vaccin, et 60% ont reçu une troisième dose.