NBA : Barea signe à l'Estudiantes Madrid

L’Espagne avant un retour en NBA ?

Fin de l’aventure NBA pour José Juan Barea.. Le Portoricain de 36 ans, coupé par Dallas le mois dernier, s’est engagé jusqu’à la fin de la saison en faveur de l’Estudiantes Madrid, club espagnol classé au 15eme rang de la Liga ACB. La formation ibérique l’a fait savoir ce samedi par l'intermédiaire d'un communiqué. Cette arrivée est un très gros coup pour le club madrilène. En effet, ce n’est pas tous les jours que l’on voit un champion NBA (en 2011 avec Dallas) débarquer dans son effectif. Ce mouvement, qui pourrait être perçu comme le dernier chapitre de la carrière de Barea, serait selon ESPN un moyen pour l’intéressé de retrouver la compétition et tenter de se refaire une place en NBA à l’issue de l’exercice espagnol.Le joueur qui culmine à 1,78m ne perdrait pas espoir de se voir proposer un contrat dans une franchise qui jouera les play-offs à partir du mois de mai.(en 2015 contre Brooklyn). Il tentera, avec son expérience, d’améliorer la situation de son nouveau club en championnat. Ce dernier a évolué onze ans chez les Dallas Mavericks. Une aventure entrecoupée par une parenthèse de trois ans (2011-2014) du côté des Minnesota Timberwolves. « JJ Barea arrivera cette semaine à Madrid pour participer aux sessions de formation de Movistar Estudiantes », annonce le club madrilène à propos de son nouveau joueur, dont le palmarès est garni en plus de son titre NBA par une médaille d'or aux Jeux d'Amérique Centrale et des Caraïbes en 2006 et en 2010.