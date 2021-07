Milwaukee : Middleton et Holiday en quête de régularité

Giannis Antetokounmpo ne pourra pas s'en sortir seul. Alors que Milwaukee a enfin réussi à se qualifier cette saison pour les Finales NBA, après quelques années à lorgner autour, les Bucks sont actuellement presque dos au mur. En effet, battue deux fois dans l'Arizona, l'équipe de Mike Budenholzer sait qu'elle n'a désormais presque plus le choix. Pour leur première à domicile face à Phoenix dans cette série, ces derniers ont parfaitement réagi en s'imposant largement (120-100) pour revenir à 2-1. La nuit prochaine, au Fiserv Forum, les locaux devront en faire de même pour ne pas voir Phoenix se procurer deux occasions d'empocher le titre.



Pour cela, Milwaukee comptera bien évidemment sur un nouveau gros match d'Antetokounmpo, la star locale, qui sort de deux énormes rencontres (à plus de 40 points et 10 rebonds), après un premier match plus « banal. » Mais le « Greek Freak » aura besoin de ses fidèles lieutenants pour renverser une situation pour le moment peu enviable. Ainsi, alors que Chris Paul et Devin Booker sont bien aidés par Deandre Ayton, Mikal Bridges ou encore Jae Crowder dans cette série, les Bucks sont moins réguliers.



Middleton et Holiday vont devoir assumer leur rôle



Si Khris Middleton avait plutôt bien commencé lors du match 1, l'ailier est passé à côté lors du deuxième rendez-vous, avant de se reprendre à domicile. Pour Jrue Holiday, après deux rencontres compliquées dans l'Arizona, notamment dans l'adresse, le meneur a répondu présent lors de la victoire des siens. Désormais, les deux lieutenants du double MVP vont devoir montrer leur meilleur visage et être plus réguliers pour espérer remporter le titre cette saison. Dans une moindre mesure, un Brook Lopez plus présent est également attendu.



Auteurs de 18 points, 7 rebonds et 6 passes pour l'un et 21 points et 9 passes pour l'autre lors du match 3, Middleton et Holiday vont devoir rééditer pareilles performances cette nuit face aux Suns pour espérer revenir à 2-2. Si Antetokounmpo se montre toujours aussi impeccable, ses deux coéquipiers cherchent pour le moment un peu de régularité dans cette série. Ce facteur sera surement la clef de ce nouveau rendez-vous dans ces Finales NBA. Avant de repartir à Phoenix, ils n'ont de tout façon presque plus le choix.