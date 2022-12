Le boxeur Floyd Mayweather déterminé à racheter une franchise NBA

Plus grand boxeur de sa génération, Floyd Mayweather n'est pas un mauvais basketteur, et il n'est pas rare de le voir au premier rang d'une salle NBA, que ce soit à Los Angeles ou à la Nouvelle Orleans. Une passion qu'il a envie de matérialiser en s'offrant une franchise NBA. Cela fait plusieurs mois qu'il en parle, et en juin dernier, il avait déjà annoncé qu'il était en contact avec la ligue pour parvenir à ses fins.

Les Suns dans le viseur ?

Depuis ce week-end, on sait qu'il a proposé deux milliards de dollars, et il a confirmé qu'il était déterminé. « Je travaille sur l’achat d’une équipe de NBA. Un de mes autres partenaires commerciaux, Brent Johnson, est ici. Nous travaillons sur cette équipe NBA depuis un moment maintenant. C’est plutôt compliqué. »

C'est compliqué car les franchises sont rarement en vente, tandis que la NBA n'envisage pas, à court terme, de créer une ou deux franchises supplémentaires. Notamment à Las Vegas. « Cela pourrait être Vegas. Cela pourrait être Seattle. Ou je pourrais racheter une franchise existante » poursuit-il. « Pour la première offre, on a proposé un peu plus de deux milliards pour devenir propriétaire majoritaire. Est-ce que j’ai cette somme ? Absolument. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C’est beaucoup quand on a tellement d’affaires à travers le monde. C’est beaucoup… »

Si l'offre est récente, tous les regards se tournent vers Phoenix où Robert Sarver, suspendu par la NBA, a décidé de vendre ses franchises, les Suns et le Mercury. Il se murmure qu'il en attend trois milliards de dollars, et peut-être que Mayweather fera partie des investisseurs.