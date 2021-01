Coup de tonnerre en NBA ! Adrian Wojnarowski annonce le départ très attendu de James Harden du côté des Brooklyn Nets. Ce départ très attendu implique quatre franchises : Houston, Brooklyn, Indiana et Cleveland. Les Rockets récupèrent Caris LeVert et Kurucs, ainsi qu'Exum en provenance de Cleveland et 4 picks de premier tour de draft ainsi que 4 swap picks. Les Nets vont pouvoir compter sur Harden tandis que Cleveland récupère Jarrett Allen et Taurean Prince en provenance de Brooklyn.

Selon ESPN, Houston va envoyer Caris LeVert aux Pacers et 8 picks (4 picks et 4 swap picks) contre Victor Oladipo.

