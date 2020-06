A qui profitera la nouvelle formule ?

Si surprise il y a lors de la fin de saison régulière NBA, à huis clos à Disney World dans moins de deux mois, elle ne se situera probablement pas à l’Est. « Dans une fin de saison logique, où on jouerait la petite vingtaine de matchs qui reste, ce serait possible de rattraper trois ou quatre victoires de retard, mais là ce sera très compliqué, estime Chris Singleton. Les joueurs ne se sont pas entraînés depuis le mois de mars, l’enjeu ne sera pas au top. Aller rattraper trois ou quatre victoires en huit matchs. c’est très difficile. »

🏀 #NBAExtra

👉 Focus sur la reprise de la saison, avec les dernières informations pic.twitter.com/il8vggGfPg — NBAextra (@NBAextra) June 9, 2020

C’est le cas pour les Washington Wizards, dont le seul et maigre espoir est ainsi de revenir à moins de quatre victoires d’Orlando, huitième avec six succès d’avance – si moins de quatre victoires séparent le huitième et le neuvième, le dernier spot se jouera sur un ultime match sec de barrage. En revanche, tout est ouvert à l’Ouest, et Memphis devra batailler ferme pour résister aux retours de Portland, voire de New Orleans et Sacramento. Pour le reste, qui sera avantagé par le format extrêmement ramassé qui attend tous les survivants jusqu’aux Finales ?

"Il y a un truc qui me chafouine, c’est ces matchs tous les deux jours" Jacques Monclar

« Il y a un truc qui me chafouine, c’est ces matchs tous les deux jours, souligne Jacques Monclar. Même s’il n’y a pas de déplacement, tous les deux jours à haute intensité, il faudra impliquer tout le monde et penser à la santé des joueurs, par exemple pour la blessure classique du basketteur au tendon d’Achille. » Quelques surprises pourraient donc avoir lieu, ponctuellement, lors de la fin de saison régulière. Mais beaucoup moins en playoffs où les plus grosses armadas, avec leurs bancs, seront fatalement avantagées. Dernier petit indice en faveur des Lakers, dans le contexte dépassionné qu’on attend malheureusement : LeBron James et ses coéquipiers sont la troisième meilleure équipe à l’extérieur de l’histoire, avec 81,3% de victoires, derrière les Warriors 2016 (82,9%) et les Lakers 1972 (81,6%).

🏀 #NBAExtra

👀 Découvrez comment va se passer la fin de la saison en NBA ! pic.twitter.com/XjZCCH4dtD — NBAextra (@NBAextra) June 5, 2020