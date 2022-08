Natation synchronisée - Championnats d'Europe : La France décroche le bronze dans l'épreuve technique

L'équipe de France ouvre son compteur. Ce jeudi, à l'occasion des championnats d'Europe qui se sont ouverts à Rome, les nageuses synchronisées françaises ont remporté la médaille de bronze dans l'épreuve technique, grâce à une note qui s'élève à 88,0093 points. Ces médaillées de bronze se nomment Ambre Esnault, Laura Gonzalez, Mayssa Guermoud, Oriane Jaillardon, engagée lors de la finale individuelle technique ce vendredi, Maureen Jenkins mais également Romane Lunel. Au niveau des remplaçantes, on retrouvait Eve Planeix, qui s'est qualifiée, ce jeudi matin, pour la finale individuelle libre, ainsi que Charlotte Tremblé. Devant les Bleues, sur la première marche du podium, on retrouve l'Ukraine, sacrée avec un total de 92,5106 points, tandis que l'Italien a terminé deuxième, avec un total de 90,3772 points.

Première depuis 2007

Lors du mois de juin dernier, à l'occasion des championnats du monde qui se sont déroulés du côté de Budapest en Hongrie, l'équipe de France avait alors pris la quatrième place finale. Cette médaille est bien loin d'être anodine pour la natation synchronisée française, puisque c'est la première fois depuis l'année 2007 qu'elle en obtient ainsi une dans une grande compétition internationale, à savoir des Jeux Olympiques, des championnats du monde ou bien encore des championnats d'Europe. En 2007, la dernière à en avoir rapporté une n'était autre que Virginie Dedieu, qui collectionnait alors même les titres. En l'occurrence, cette année-là, il s'agissait d'une médaille d'or remportée à l'occasion des championnats du monde, dans l'épreuve individuel libre. Pour ce qui est du dernier podium français lors de championnats d'Europe, il faut remonter encore plus loin, et plus précisément lors de l'année 2004, et même jusqu'à 2000 pour une épreuve par équipes.