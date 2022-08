Après plusieurs jours de report en raison des mauvaises conditions météo à Ostie, la station balnéaire de Rome, les épreuves d'eau libre ont enfin débuté lors des championnats d'Europe de natation, et le programme va être riche ce week-end. Un week-end de folie qui a bien commencé pour la délégation française, avec la médaille de bronze décrochée par Marc-Antoine Olivier sur 5 kilomètres ! Pourtant, dans un premier temps, le nageur de 26 ans pensait avoir terminé quatrième, à six dixièmes de son compatriote Logan Olivier (23 ans), au terme de cette course où il est tout le temps resté avec les cadors, avant de céder dans les derniers mètres. Mais le champion du monde 2017 et vice-champion d'Europe 2020 de la discipline a demandé que la photo-finish soit revue, et effectivement, c'est bien lui qui avait touché la plaque, du bout du doigt, en troisième position. Parti s'entraîner à Ostie, l'un des fiefs de l'eau libre, il y a moins d'un an, le Nordiste décroche une nouvelle médaille internationale, derrière ses deux compères d'entraînement italiens. Gregorio Paltrinieri, déjà médaillé d'or sur 800m et d'argent sur 1500m dans le bassin de Rome, s'est en effet imposé en 52'13"5, avec sept dixièmes d'avance sur son compatriote Domenico Acerenza, et sept secondes et trois dixièmes sur Olivier. Il n'y avait pas photo entre ces quatre hommes et le reste du peloton, qui a fini à plus de 20 secondes de Paltrinieri. Dimanche, on les retrouvera tous sur 10km, où les deux Français peuvent de nouveau espérer une médaille.Plus d'infos à venir...