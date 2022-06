Natation - Championnats du monde : Tomac finit cinquième du 200 mètres dos

Mewen Tomac a joué crânement sa chance. Ce jeudi, aux championnats du monde de natation, du côté de Budapest en Hongrie, le Français, parti ligne d'eau numéro six, a finalement terminé cinquième de la finale du 200 mètres dos. Pourtant, le Tricolore était bel et bien en tête, au moment du premier virage, grâce notamment à une très bonne dernière partie de première longueur. Visiblement désireux de jouer ses cartes à fond, Tomac a, malgré tout, rétrogradé ensuite en quatrième, cinquième position, tout en essayant de profiter de l'inspiration de ses concurrents, et d'être plus placé. Dans la troisième longueur, les écarts n'étaient pas encore forcément faits. Cinquième juste avant le dernier virage, le Tricolore a bien tenté de remonter, mais cela s'est finalement avéré trop compliqué.

Le record de France se rapproche

A l'arrivée, c'est donc une cinquième place finale pour le principal intéressé, dans un temps de 1:56.35, soit son nouveau record personnel, à 25 petits centièmes du record de France. La déception n'était pas forcément de mise, au micro de France Télévisions : "Je pensais que le podium allait aller moins vite que cela. Du coup, j'espérais, pourquoi pas, y être. Mais bon, il faut encore travailler. Je suis content, je fais ma course. Je suis encore mieux qu'hier. Je suis content." Ce qui lui manque ? "Un peu plus de travail, je pense. De toute façon, on a toujours un manque de travail. C'est ma première finale, donc j'étais très excité. Je pense que j'ai laissé un peu de plumes là-dedans. De vouloir y aller tout le temps. Je pense que c'est juste cela."