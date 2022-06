Natation - Championnats du monde : Joly en finale, Ndoye Brouard, Tomac et Wattel en demi-finales

La France zappe le relais 4x100m mixte



Les séries du 50m dos avec Mewen TOMAC c’est ce matin, et sa Sprinterview c’est maintenant 🎬 #Natation #TeamFrance #TeamFFN pic.twitter.com/uvHHbn0Mbp

— FFN (@FFNatation) June 24, 2022

Matinée très intéressante une fois de plus pour l'équipe de France dans le bassin de Budapest lors des Championnats du monde de natation.Première de nos représentants au programme,Un résultat qui a inspiré Mewen Tomac et Yohann Ndoye Brouard, en lice ensuite sur 50m dos. En particulierIl disputera donc lui aussi les demi-finales de la distance.Son compatriote et coéquipier de l'équipe de France sera présent lui aussi. Il a pourtant nagé moins vite (25”16) que Tomac, dans la ligne d'eau d'à côté.Le quatrième du 100m dos en début de semaine peut néanmoins remercier le sort,Autre qualifié de la matinée côté tricolore,Pas de temps en revanche pour le relais français 4x100m mixte. Les Bleus ont préféré faire l'impasse pour préserver les chances des nageurs tricolores en lice dans les épreuves individuelles.