Natation - Championnats du monde (eau libre) : Muller au pied du podium du 10km

Cap sur Paris 2024

Il n'y aura pas de nouvelle médaille pour l'équipe de France d'eau libre. Ce mercredi, aux championnats du monde de natation, qui se déroulent du côté de Budapest en Hongrie, la Française Aurélie Muller a pris la quatrième place finale du 10 kilomètres. Une distance olympique.Une cours d'ailleurs âprement disputée, avec un finish impressionnant, mais van Rouwendaal, qui a décroché le titre olympique sur cette même distance lors des Jeux d'été 2016 de Rio de Janeiro au Brésil, a donc fini par avoir le dernier mot, terminant devant l'Allemande Leonie Beck mais également la Brésilienne Ana Marcela Cunha, après un sprint et grâce à une bien meilleure touche.Une décision finale qui s'est donc faite dans la toute dernière ligne droite. De son côté, Muller a également réalisé une très belle course, mais la puissance des trois adversaires qui ont donc terminé devant elle était bien trop impressionnante., qui n'aura certainement pas de regrets après deux années particulièrement compliquées, elle qui avait déjà terminé quatrième à l'issue du relais mixte, mais également et surtout décroché une très belle médaille d'argent sur le 5 kilomètres. De très bon augure avant les Jeux d'été 2024 de Paris.