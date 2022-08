Natation : Ça passe pour Bonnet, Pigrée, Moluh, Viquerat et Secchi

Pigrée, Moluh et Secchi passent également

Charlotte Bonnet n’est pas rassasiée. Médaillée d’argent ce vendredi à l’occasion de la finale du 100m nage libre, la protégée de Philippe Lucas s’est assurée de participer aux demi-finales du 200m nage libre. Deuxième de sa série derrière la Néerlandaise Marrit Steenbergen en 2’00’’21, la Tricolore a signé la neuvième meilleure performance de l’ensemble des quatre séries. Engagée dans la même course que Charlotte Bonnet, Océane Carnez n’a pu faire mieux que septième en 2’02’’19, soit le 21eme temps cumulé. Elle devra donc compter sur deux forfaits pour voir les demi-finales. Le meilleur temps de ces séries est revenu à l’Allemande Isabel Marie Gose (1’59’’17). Antoine Viquerat, quant à lui, continue l’aventure sur le 200m brasse. Quatrième de sa série en 2’12’’72, le Tricolore a signé le 13eme temps au cumul des quatre courses, ce qui lui permet de se qualifier. Le Tchèque Matek Zabojnik, quant à lui, a signé le meilleur temps en 2’11’’16.A l’occasion des séries du 50m dos, les Bleues se sont frottées à la règle qui veut que seules deux représentantes d’une même nation passe le cut. Dominatrice lors de la troisième série en 27’’53, Analia Pigrée a signé le meilleur temps de ces séries et verra les demi-finales avec Mary-Ambre Moluh. Cette dernière a remporté la quatrième et dernière série en 27’’96, soit le cinquième temps cumulé. Béryl Gastaldello, quatrième de la course remportée par Mary-Ambre Moluh en 28’’18, et Pauline Mahieu, quatrième à l’occasion de la deuxième série en 28’’39 ne verront pas les demi-finales malgré, respectivement, la 8eme et la 11eme place. Le dernier qualifié tricolore à l’occasion de ces séries matinales est Clément Secchi sur le 100m papillon. Cinquième lors de l’avant-dernière série en 52’’56, le Tricolore a pris la 15eme place au cumul. Thomas Piron, malgré sa victoire lors de la deuxième série en 53’’87, n’a pas réalisé une performance suffisante, se classant 29eme au cumul.