Surprise sur les bancs de touche ! Limogé il y a quelques semaines par Tottenham, José Mourinho a rapidement retrouvé une équipe. Direction l'Italie pour le "Special One" qui a été engagé par l'AS Roma à la surprise générale ! Le club de la Louve a officialisé cette bombe quelques minutes après avoir annoncé le départ de son coach, Paulo Fonseca. José Mourinho débutera sa mission avec le club romain la saison prochaine. Son contrat court jusqu'en juin 2024.

"Nous sommes ravis d'accueillir José Mourinho dans la famille de l'AS Roma", ont déclaré le président du club Dan Friedkin et le vice-président Ryan Friedkin. "Grand champion qui a remporté des trophées à tous les niveaux, José apportera un leadership et une expérience formidables à notre projet ambitieux", lit-on sur le site officiel du club transalpin.

"Une étape importante pour la Roma"

"La nomination de José est une étape importante dans la construction d'une culture gagnante à long terme et cohérente dans tout le club." Mourinho, 58 ans, est l'un des entraîneurs les plus huppés du football, ayant remporté à ce jour 25 trophées majeurs au cours de sa carrière. Passé par le FC Porto, Chelsea, l'Inter Milan, le Real Madrid, Manchester United et Tottenham, le "Special One n'est plus à présenter. "Merci à la famille Friedkin de m'avoir choisi pour diriger ce grand club et faire partie de leur vision", a déclaré Mourinho. "J'ai tout de suite compris toute l'étendue de leurs ambitions pour l'AS Roma. C'est la même ambition et le même dynamisme qui m'ont toujours animé".