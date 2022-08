Le milieu portugais Renato Sanches (Lille) a signé avec le Paris SG jusqu'en 2027, a annoncé jeudi le club champion de France dans un communiqué. Sanches (24 ans), qui évoluait depuis 2019 au Losc, devient la quatrième recrue estivale des Parisiens après le milieu portugais Vitinha (ex-Porto), le jeune attaquant français (20 ans) Hugo Ekitike (ex-Reims) et le défenseur français Nordi Mukiele (ex-RB Leipzig). Le Losc a également confirmé le départ du joueur, se déclarant "heureux (...) ’avoir participé à son développement et à la construction de sa carrière" et lui "souhait(ant) le meilleur pour la suite de son parcours professionnel", dans un communiqué diffusé sur son site internet. Après avoir explosé au Benfica, son club formateur, en 2015-2016 et remporté dans la foulée l'Euro-2016 à seulement 18 ans, Sanches avait été transféré au Bayern Munich pour plus de 35 millions d'euros mais le natif de Lisbonne n'a jamais réussi à s'imposer en Bavière. Il sera même prêté une saison (2017-2018) par le Bayern à Swansea.

Il quitte Munich en 2019 pour se relancer à Lille où il sera sacré champion de France sous les ordres de Christophe Galtier, son futur entraîneur à Paris. Capable d'évoluer devant la défense ou ailier droit avec un profil 'box-to-box' et par ailleurs doté d'une bonne vision du jeu et d'une belle qualité de passes, Sanches devra toutefois gagner en régularité pour s'imposer à Paris. Souvent freiné par les blessures, il n'a jamais disputé plus de 25 matches de L1 par saison avec Lille. Sanches compte 32 sélections en équipe nationale avec qui il a également gagné la Ligue des nations en 2019.