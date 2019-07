Il était temps. On peut enfin ajouter un nouveau nom, à côtés des joueurs en retour de prêt (Khaoui, Rocchia, Sertic), dans la colonne des arrivées à l'Olympique de Marseille. Le premier renfort tant attendu pour André Villas-Boas est donc Alvaro Gonzalez, comme cela était pressenti depuis quelques jours. Le prêt avec option d'achat du défenseur central espagnol a été officialisé ce vendredi après-midi par son club de Villarreal, et par l'OM.

Alors que Jacques-Henri Eyraud avait annoncé que la priorité allait être donnée au recrutement de jeunes éléments à fort potentiel de revente, les dirigeants olympiens ont donc misé sur un joueur... de 29 ans, qui débarque en Ligue 1 après avoir enchaîné les saisons en tant que titulaire en Espagne, sous les couleurs de Saragosse, de Santander, de l'Espanyol, et depuis trois ans à Villarreal. "Le droitier s’est imposé comme étant une valeur sûre du plus haut niveau ibérique", indique le site officiel de l'OM. Précisons tout de même qu'il sort d'une saison difficile, au niveau individuel et collectif, puisque Villarreal a failli descendre.

C'est un renfort à un coût relativement modeste (l'option d'achat est de 4 millions d'euros, selon RMC), qui répond surtout à un besoin criant à ce poste, où plusieurs joueurs sont partis (Rolando, Hubocan, Abdennour, tous en fin de contrat), en attendant de savoir quel sort sera réservé à Adil Rami. Alvaro Gonzalez arrive donc pour concurrencer ou épauler Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara qui se sont imposés en tant que titulaires sur la fin de saison passée.

Ce dossier étant réglé, l'OM va pouvoir passer à la suite de son mercato. A part le nom de Dario Benedetto, l'attaquant argentin, pour qui les Phocéens ont du mal à trouver un accord avec Boca Juniors, peu de pistes sont évoquées. D'éventuelles ventes, de Morgan Sanson, Maxime Lopez ou Florian Thauvin, pourraient permettre de renflouer les caisses afin de recruter, l'OM étant soumis à un régime sec cet été sur le marché des transferts.