Zlatan Ibrahimovic dévoile un indice sur son prochain club

Des yeux aux couleurs de l'AC Milan pour Zlatan Ibrahimovic sur Instagram pic.twitter.com/HOMUbTaae3

— Foot 365 (@foot365) December 27, 2019

L'AC Milan a mis le turbo dans les négociations avec Zlatan Ibrahimovic et le Suédois se rapproche de plus en plus d'un retour au sein du club rouge et noir. Dans ce contexte,. Les médias transalpins affirment qu'Ibrahimovic sera rossonero dès la semaine prochaine et sera présent à la reprise de l’entraînement des Lombards le 30 décembre.Les détails de ses émoluments ont également filtré. D'après La Gazzetta dello Sport il s'agirait d'une pige luxueuse avec un contrat de six mois assorti d'une année en option