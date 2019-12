Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) présenté vendredi

Zlatan Ibrahimovic est revenu au bercail. Et le joueur sudéois sera présenté ce vendredi par l'AC Milan. «», a indiqué le club lombard, alors que la prochaine rencontre des Rossoneri, prévue après la trêve hivernale, aura lieu le lundi 6 janvier face à la Sampdoria.avec une option d'une an en plus. Zlatan avait déjà passé deux saisons à San Siro, de 2010 à 2012. Sa mission est de relancer un club qui occupe une indigente 11e place en Serie A après 17 levées.