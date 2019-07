Zidane évoque le cas Bale

Zinedine Zidane regrette peut-être ne pas avoir tenté d'éviter sa prolongation en octobre 2016. Intronisé quelques mois plus tôt, en janvier, sur le banc de touche de l'équipe première du Real Madrid, le technicien français avait donc laissé Gareth Bale prolonger son bail au sein de la Maison blanche, lui garantissant un contrat jusqu'en juin 2022 avec à la clef un salaire annuel d'environ 15 millions d'euros. Malgré son talent potentiel et sa puissance physique, l'attaquant international gallois ne semble pas mériter de telles faveurs, puisque ses faits d'armes manquent clairement de régularité et de constance depuis plusieurs mois.

L'intéressé sait que son coach ne compte que modérément sur lui, et que s'il reste en 2019-2020 du côté de Santiago-Bernabéu, il devra vraisemblablement se contenter le plus souvent d'un rôle de remplaçant. Mais l'ancien Spur de Tottenham semble bel et bien décidé à rester, sans doute conscient qu'il ne trouvera plus un club capable de lui offrir une telle rémunération eu égard à ses prestations. Le banc de touche des Merengues devrait donc valoir de l'or dans les prochains mois, si d'aventure le Gallois reste effectivement. "Ce n’est pas un problème. Je ne vais jamais vous dire qu’un joueur est un problème. Il a un contrat. Nous verrons. Rien n’a changé avec Bale depuis le mois de juin, rien du tout", a répondu Zinedine Zidane vendredi, face à la presse, après avoir été interrogé sur la situation.

Le successeur de Santiago Solari semble donc prêt à composer avec Gareth Bale sur la saison à venir. Il faut dire que, si l'intéressé ne veut pas bouger, le Real Madrid aura beau tenter de lui trouver une terre d'accueil... Seul bémol, cette posture du numéro 11 bloque aussi la suite du mercato estival madrilène. Le Real, qui aimerait pouvoir encore enrôler un milieu de terrain, et prioritairement le Français Paul Pogba, se sait handicapé par les émoluments de son indésirable, et aurait aussi bien besoin des confortables liquidités émanant de son transfert hypothétique, à savoir au moins 60 M€. Et le temps commence à presser, car le mercato estival s'arrête le 9 août prochain en Premier League, or c'est en Angleterre que sont rassemblés les courtisans les plus riches...