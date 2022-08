Wesley Fofana demande un bon de sortie

Wesley Fofana a exprimé à ses responsables de Leicester City sa volonté de changer d’air cet été. L’ancien stéphanois est convoité depuis quelques semaines par Chelsea et il est très séduit à l’idée de rejoindre la prestigieuse formation londonienne.

Leicester demande 90M€ pour Fofana

Chelsea a fait deux offres pour le défenseur des Foxes récemment. La première s’élevait à 70M€ et l’autre à 80M€. Des approches qui n’ont cependant pas fait céder Leicester. Le club de des Midlands exigerait 90M€ pour la libération de son sociétaire. Selon The Guardian, Fofana aurait donc cherché à accélérer les choses devant ce statu quo. Et c’est pourquoi il s’est présenté dans les bureaux de sa direction afin de demander un bon de sortie.

Même si son avenir est indécis, Fofana continue à jouer comme si de rien n’était avec l’équipe de Brendan Rodgers. Il a participé à l’intégralité des deux premières sorties en Premier League, contre respectivement Brentford (2-2) et Arsenal (2-4).