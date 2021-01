Wenger : "Özil, le plus gros transfert de janvier"

Transfert attendu de ce Mercato d'hiver : la signature de Mesut Özil en Turquie, à Fenerbahçe précisément. Dans une interview pour beIN SPORTS, Arsène Wenger, ancien coach du meneur de jeu allemand à Arsenal, n'a pas caché son enthousiasme face à ce retour sur les terrains du joueur de 32 ans, mis au placard à Londres depuis plusieurs mois.

"Il va certainement être le plus gros transfert de cette fenêtre des transferts de janvier. C'est une excellente nouvelle pour Fenerbahçe qui est en très bonne position en championnat (ndlr : 2ème à égalité avec le leader Besiktas). Je pense qu'il peut être une pièce du puzzle pouvant faire du club plus qu'une menace pour le titre. Il doit être très frustré de n'avoir pas pu jouer et son appétit pour rejouer au football doit être absolument énorme. Il fait partie de ces joueurs ayant besoin d'un environnement chaleureux et je pense qu'il trouvera cela en Turquie plus que n'importe où ailleurs. Je vais suivre cela de près."

Le natif de Gelsenkirchen n'a pas disputé la moindre minute cette saison avec les Gunners et son impact, s'il n'est pas immédiat sur le jeu et les résultats du Fenerbahçe, devrait en tout cas être très suivi par les supporters du club... et par Arsène Wenger.

Arteta : "Özil va nous manquer" :