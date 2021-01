Arsenal - Özil : ''Dieu me permet de porter le maillot du Fenerbahçe''

Au bout de presque un an sans le moindre match disputé, Mesut Özil va quitter Arsenal, lui qui était le salaire le plus onéreux des Gunners, à six mois de l'expiration de son bail.qui s'est d'ailleurs exprimé au micro de NTV, annonçant son transfert au sein du club turc. "Je suis très excité et heureux. Je suis fan de Fenerbahce. Et en tant que fan de Fenerbahce, dieu m'a permis de porter ce maillot. Je ferai de mon mieux. Ce soir, je viendrai à Istanbul avec ma famille. L'heure du vol n'est pas encore claire. Mais je serai là ce soir.", a-t-il indiqué ce dimanche, avant de tweeter son logo aux couleurs de son nouveau club et de le mettre en photo de profil.La semaine dernière, lors d’une session de questions-réponses avec ses admirateurs sur Twitter, l'ancien joueur du Real Madrid avait reconnu que Fenebahce était le seul club européen où il envisageait de poursuivre sa carrière.