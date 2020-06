Virgil Van Dijk en passe de rempiler avec Liverpool

Bonne nouvelle pour les supporters de Liverpool. Virigil Van Dijk, le patron de leur défense, serait proche de lier son avenir à celui du club. Si l’on se fie à ce que rapporte The Sun ce vendredi, l’arrière central hollandais va prolonger jusqu’en 2025 avec les Reds. Un nouveau bail et qui serait assorti d’une revalorisation salariale. Il toucherait dorénavant 12.7M€ par an (contre 10.4M€ actuellement). Les responsables des champions d’Europe auraient donc employé les grands moyens afin de pouvoir compter sur les services du géant batave pendant au moins cinq autres années.

Deux cadors européens s’étaient renseignés sur Van Dijk

Van Dijk, qui évolue à Anfield depuis janvier 2018 et qui incarne l’acquisition la plus chère de l’histoire du club (84.5M€), a actuellement un contrat qui expire jusqu’en 2023. Rien ne pressait pour le board du LFC sur ce dossier, mais face aux approches extérieures de quelques cadors européens les Merseysiders ont préféré anticiper les évènements. Un intérêt de la Juventus envers le dauphin de Lionel Messi au dernier classement du Ballon d’Or a été évoqué par le presse, de même qu’une approche prétendue du Paris SG. Qu’ils soient vrais ou faux, ces bruits des coulisses ont donc amené les dirigeants anglais à s’activer pour sécuriser le deal de leur défenseur.