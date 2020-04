Van Dijk, déjà au panthéon des défenseurs ?

Juger de la place de Virgil van Dijk parmi les plus grands défenseurs de tous les temps, c'est aussi subjectif et donc complexe que pour tout le reste, à commencer par les attaquants. Pelé vaut-il Lionel Messi pour qui ne l'a pas vu jouer ? Que faut-il prendre en considération ? La différence d'époque et de rythme, parfois considérable ?

En termes de défense, c'est souvent le même maître ultime qui ressort : Franz Beckenbauer, seul arrière double vainqueur (1972, 1976) - deux fois deuxième (1974, 1975) et une fois troisième (1966) - qui a révolutionné le poste de par sa faculté à participer au jeu. Pendant longtemps, jusqu'au Barça de Johan Cruyff puis Pep Guardiola, il a même été difficile de retrouver ne serait-ce qu'un profil de ce genre.

Mais Van Dijk est-il plus fort que Fabio Cannavaro ou Matthias Sammer, les deux seuls autres défenseurs vainqueurs du Ballon d'Or, qui reste sans nul doute la base de référence la plus crédible ?

Là encore, il y a parfois un problème de concurrence selon la génération ou même sur une année en particulier. Et bien sûr, la régularité, qui finira d'installer ou non Van Dijk parmi le gotha. Vincent Kompany anticipe pour Sky Sports, estimant que le Néerlandais est au moins le meilleur défenseur de tous les temps en Premier League : « Il n'a pas été sous les projecteurs autant d'années que John Terry ou Rio Ferdinand, mais s'il était arrivé plus tôt, il serait au sommet depuis plus longtemps. Il y a eu Liverpool avant Van Dijk et après Van Dijk. »



Cinq autres joueurs ont terminé une fois à la deuxième place du Ballon d'Or : Billy Wright (1957), Giacinto Facchetti (1965), Bobby Moore (1970), Franco Baresi (1989) et Roberto Carlos (2002). Paolo Maldini, autre joueur imaginé en vainqueur potentiel - comme Van Dijk - est lui le seul à avoir fini deux fois à la troisième place (1994, 2002).

Cependant, ces critères excluent Sergio Ramos, référence dans la dureté et la solidité dans les duels, soit les forces absolues de Van Dijk. Même chose pour Rio Ferdinand, cité plus haut, ainsi que Marcel Desailly, Alessandro Nesta, Fernando Hierro ou encore Diego Godin. Pour les plus jeunes, Van Dijk est devenu le premier défenseur à obtenir la note maximale de 99 dans un jeu vidéo FIFA, au sein de la dernière version 2020. Tout ça nous éloigne beaucoup de Beckenbauer.