Villas-Boas : "Il y a urgence pour un attaquant"

Dario Benedetto ne sera pas la première recrue estivale de l’Olympique de Marseille. En premier lieu parce qu’Alvaro Gonzalez, le défenseur central de Villarreal, s’apprête à débarquer en prêt. Et l’expérimenté Espagnol ne devrait d’ailleurs pas être la seule recrue dans ce secteur. "On doit trouver un ou deux joueurs dans ce secteur car nous avons seulement Bouba (Kamara), Caleta-Car et Sertic, avec Lucas Perrin, qu'on a fait monter en équipe première", a ainsi confié André Villas-Boas en conférence de presse, à la veille d’affronter Bordeaux aux EA Ligue 1 Games à Washington.

Ça coince avec Boca

Surtout, alors que la presse argentine tenait, mardi, l’arrivée de Dario Benedetto comme acquise, les discussions n’auraient finalement toujours pas abouti entre les deux clubs. Si le joueur s’est entendu avec les dirigeants phocéens, ces derniers tardent à trouver un accord avec leurs homologues argentins. "On a fait notre offre pour Dario, on attend la fin de cette négociation, Jacques-Henri (Eyraud) pourrait mieux dire comment ça se passe", a confirmé AVB. Avant de tirer le signal d’alarme. "Il y a urgence pour un attaquant, c'est une certitude", a-t-il ajouté.

Un stage au USA qui va laisser des traces

Et le dossier de l’attaquant n’est pas le seul sujet d’inquiétude pour le technicien portugais. Ce stage organisé aux Etats-Unis avec deux matches au programme semble également lui poser problème. "Je veux que ce stage passe vite car les conditions sont difficiles, très chaudes", a-t-il expliqué, encore marqué par la claque reçue le week-end dernier chez les Rangers, face à qui l’OM a "très mal joué.", et la blessure "importante" de Florian Thauvin. "On veut vite rentrer à Marseille pour bien travailler avant le match contre Naples. On attend aussi les nouvelles recrues", a-t-il renchéri tout en assurant qu'il fallait "respecter la grandeur du club".