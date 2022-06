Le milieu de terrain du FC Valence, Carlos Soler, reste très discret sur son avenir alors qu'il est actuellement en sélection espagnole. Selon plusieurs rapports émanant des médias ibériques, Carlos Soler devrait être vendu par Valence cet été et a largement été lié au FC Barcelone dans les publications locales ces dernières semaines.

Soler pense aux vacances

Interrogé sur sa situation lors de la conférence de presse de la Roja dans la journée de lundi, Soler n'a rien dit de concret sur son futur, lui qui semblait agacé après avoir été sondé plusieurs fois par les journalistes présents : "Je n'aime pas être pressé et la seule chose à laquelle je pense est de partir me reposer et de me débrancher de tout cela. Vous allez parler des rumeurs apparues dans la presse, mais je veux me détacher de tout ça et penser aux vacances qui commencent maintenant", a ainsi tonné le joueur visiblement, désireux de se reposer après un peu après une saison intense.