Unai Emery limogé après le match de Ligue Europa ?

Les jours d’Unai Emery sur le banc d’Arsenal seraient plus que jamais comptés. En raison de la succession des mauvais pas enregistrés par son équipe, le technicien espagnol devrait être invité à rendre son tablier très prochainement. Ça ne serait même qu’une question de temps avant qu’on ne lui indique la porte de la sortie et un éventuel succès contre l’Eintracht Francfort, jeudi en Ligue Europa (5e journée), ne suffirait même pas pour le sauver. Allegri ou Artera pour succéder à Valverde ?

C’est le site anglais Goal qui a révélé cette information ce mardi, précisant que le board des Gunners et en particulier Stan Kroenke, auraient perdu toute confiance en technicien espagnol. La mauvaise passe positive est très mal vécue dans les hauts lieux, de même que l’affaire Granit Xhaka qui a grandement secoué tout le club. L’ancien coach du PSG serait invité à partir et tout son staff avec. Pour assurer l’intérim en attendant de se trouver un nouveau manager, Arsenal devrait promouvoir Freddie Ljungberg, une ancienne idole de Highbury. Le Suédois pourrait être sur le banc dès dimanche prochain lors du duel contre Norwich contre Premier League. Et pour la suite ? Chez les bookmakers, deux noms semblent se dégager : Massimiliano Allegri (ex-Juventus) et Mikel Artera (adjoint de Pep Guardiola à Manchester City).